Influencer-Marketing - AK-Studie warnt vor Schleichwerbung

Influencer klingt wie Grippeerkrankung, die "Beeinflusser" sind aber die neuen Meinungsmacher in sozialen Medien und Idole von Kindern. Die Werbebranche nützt die YouTuber, Blogger und Co. zunehmend für Marketing. Produktwerbung müsste gekennzeichnet sein, was oft nicht passiert, wie die Arbeiterkammer (AK) am Mittwoch berichtet: "Kinder erkennen oft nicht, dass es Werbung ist."