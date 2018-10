May: Haben bei Brexit-Gesprächen echten Fortschritt gemacht

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich am Montag optimistisch zum Verlauf der Brexit-Gespräche geäußert. Die Konturen eines Austrittsabkommens seien nun klar, sagte May. Auch in der Frage, wie Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland verhindert werden könnten, habe es Fortschritte gegeben.

Den Vorschlag der EU, Nordirland notfalls allein in der Zollunion und in Teilen des Binnenmarktes zu belassen, lehnte May aber erneut ab. Stattdessen warb sie dafür, dass ganz Großbritannien im Notfall Teil der Zollunion bleiben solle. Es könne sich dabei aber nur um eine vorübergehende Lösung handeln.

Der derzeitige Streit um das Abkommen über den Ausstieg aus der EU soll May zufolge nicht zu einem chaotischen Brexit führen. "Wir können nicht zulassen, dass diese Meinungsverschiedenheit die Aussicht auf ein gutes Abkommen zerstört und uns nur noch der Ausstieg ohne Deal bleibt", sagte May.

May wird am Mittwoch zum EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Eigentlich wollten die Unterhändler bereits am Wochenende die wichtigsten Fragen lösen, damit die Staats- und Regierungschefs Mitte der Woche Grünes Licht für einen Sondergipfel im November geben können. Doch trotz intensiver Verhandlungen waren der britische Brexit-Minister Dominic Raab und der EU-Unterhändler Michel Barnier am Sonntag ohne eine Einigung auseinandergegangen.

Der Streit über die Vermeidung von Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland ist damit weiter ungelöst. Bis Mittwoch wurden die Gespräche vertagt, damit unklar, ob es beim Gipfel den von den EU-27 geforderten substanziellen Fortschritt wird geben können. Die EU-Kommission wollte "höchstwahrscheinlich" bei ihrer wöchentlichen Sitzung am Mittwoch über die Lage beraten, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Es werde in der Kommission weiter hart an einer Einigung gearbeitet, aber auch die Vorbereitungen für den Notfall intensiviert. Bis zum Abendessen beim EU-Gipfel seien keine Entscheidungen zu erwarten.

Sollte auch am Brexit-Gipfel der EU-27 am Mittwochabend kein Fortschritt erzielt werden, stellt sich die Frage, ob überhaupt der Sonder-Brexit-Gipfel der EU Mitte November, bei dem eigentlich die Einigung endgültig abgesegnet werden sollte, zustande kommt. Aber es kam auch von mehreren hochrangigen EU-Politikern zuletzt die Möglichkeit ins Spiel, den Deal erst im Dezember abzuschließen.

Auch die zweite Ratssitzung am Dienstagabend wird sich mit dem Brexit befassen. Dabei wird EU-Chefverhandler Michel Barnier über die jüngste Entwicklung und die weiterhin nicht erfolgte Einigung berichten. Danach ist eine Stellungnahme von Blümel geplant.

Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Sollte bis dahin kein Abkommen unter Dach und Fach sein, droht ein ungeregelter Austritt mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und Chaos in vielen Lebensbereichen.