Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Ambulanz © APA/EPA/ETIENNE LAURENT

Infolge einer Schlägerei zwischen verfeindeten Banden bei Paris ist ein Bub gestorben. Der etwa zwölf oder 13 Jahre alte Bursche erlag am Sonntag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie eine mit dem Fall vertraute Quelle sagte. Vermutlich sei der Jugendliche am Samstagabend bei der Schlägerei im Pariser Vorort Les Lilas mit Eisenstangen attackiert worden.

Eine Autopsie solle die genaue Todesursache klären. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete von rund 20 Jugendlichen, die aneinandergeraten waren. Zunächst wurden demnach zwei junge Leute festgenommen. Sie seien aber wieder auf freiem Fuß.