Trump-Aussage "keine direkte Anschuldigung" gegen Putin

Der Kreml hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump heruntergespielt, demzufolge der russische Staatschef Wladimir Putin "wahrscheinlich" in Attentate verstrickt sei. Trump habe mit seiner Äußerung "keine direkte Anschuldigung" gegen Putin erhoben, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau.