Fall Khashoggi: Erdogan sprach mit Saudi-Arabiens König

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erstmals seit dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi mit Saudi-Arabiens König Salman telefoniert. In dem Gespräch am Sonntag sei es darum gegangen, "Licht in den Fall von Jamal Khashoggi" zu bringen, verlautete aus dem türkischen Präsidialamt.