Oberösterreicher bei Bergtour in Salzburg tödlich abgestürzt

Ein 38-jähriger Oberösterreicher ist am Sonntag bei einer Bergtour auf den Rinnerkogel in Strobl (Bezirk Salzburg-Umgebung) tödlich verunglückt. Der Mann stürzte laut Polizei beim Abstieg rund 50 Meter über ein steiles Felsgelände ab und kam in einer steilen Felsrinne zu liegen. Zeugen verständigten die Rettung, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen.