Gegenstand fliegt aus Hochhaus - Achtjähriger tot

Ein achtjähriger Bub ist am Sonntag in Berlin gestorben, als ein Gegenstand aus einem Hochhaus flog und das Kind traf. Der Achtjährige fuhr mit einem Fahrrad vor dem 15-geschossigen Gebäude entlang. Das Objekt sei aus großer Höhe aus einem Fenster geworfen worden, teilte die Polizei mit. Der Bub starb noch am Unfallort in Berlin-Reinickendorf. Eine Mordkommission ermittelte.