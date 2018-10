28-Jähriger nach wilder Verfolgungsjagd in Linz festgenommen

Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch nach einer wilden Verfolgungsjagd in Linz festgenommen worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Nach seinem Beifahrer wird derzeit noch gefahndet. Der Mann raste mit seinem Pkw mit 130 km/h durch eine 30er-Zone, überquerte Ampeln bei Rot, prallte gegen einen anderen Wagen und ließ sich auch nicht von einem Beamten auf der Straße aufhalten.