Laut EU-Kreisen derzeit noch keine Brexit-Einigung

Das Abkommen über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU ist EU-Kreisen zufolge doch noch nicht fertig verhandelt. Die Botschafter von 27 EU-Ländern hätten dies in einem EU-Briefing gesagt bekommen, sagten zwei EU-Diplomaten am Sonntagabend in Brüssel. Zuvor hatte "Politico" eine Einigung vermeldet. Dabei berief sich das Magazin auf Informationen von drei EU-Diplomaten.