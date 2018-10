Laut Kurz keine Verlegung von Wiens Botschaft nach Jerusalem

Nach den Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist nicht geplant, in nächster Zeit die österreichische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. In einem Interview mit dem israelischen Sender "Kan News" sagte Kurz nach Angaben des Internetportals "Arutz Sheva", es gebe nichts Neues in dieser Angelegenheit.