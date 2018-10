Luxemburger wählen ein neues Parlament

In Luxemburg wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund 257.000 Wahlberechtigte können über die 60 Sitze in der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums entscheiden. Dabei geht es um die Frage, ob die seit 2013 regierende Dreierkoalition des Liberalen Xaver Bettel (45) mit den Sozialdemokraten und den Grünen ihre Mehrheit verliert.