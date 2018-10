Fortsetzung von Luxemburgs Regierungsbündnis möglich

Die bisherige Dreier-Koalition von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen hat bei der Parlamentswahl in Luxemburg ihre Regierungsmehrheit nach einer Hochrechnung verteidigt. Dies meldete der Fernsehsender RTL unter Berufung auf eine eigene Hochrechnung. Das vom Liberalen Xavier Bettel (45) geführte Regierungsbündnis errang demnach am Sonntag insgesamt 31 der 60 Sitze in der Abgeordnetenkammer.