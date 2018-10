Mindestens zehn Tote nach Überschwemmungen in Indonesien

Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in der indonesischen Provinz Nord-Sumatra sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Mindestens zehn weitere Menschen werden in einem Internat im Bezirk Mandailing Natal vermisst, wie ein Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes am Samstag sagte. Die Schule sei unter Erdmassen begraben worden.