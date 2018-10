Arbeiter in BMW-Werk Steyr in Maschine tödlich verunglückt

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land ist bei einem Arbeitsunfall im BMW-Werk in Steyr verunglückt. Er ist in einer Maschine erdrückt worden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermittelten am Freitag noch den Unfallhergang.