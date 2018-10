Auffahrunfall zweier Straßenbahnen in Wien

Bei einem Unfall zweier Straßenbahngarnituren in der tiefgeschoßigen Station Kliebergasse in Wien-Margareten sind am Freitag kurz vor 8.00 Uhr sieben Menschen leicht verletzt worden. "Ein Zug der Linie 1 fuhr auf einen in der Station stehenden Zug der Linie 62 auf", sagte Michael Unger, Pressesprecher der Wiener Linien. "Der Fahrer hat angegeben, ein Blackout gehabt zu haben."