EU-Justizrat war für Moser und Jourova "sehr produktiv"

Justizminister Josef Moser (ÖVP) und EU-Justizkommissarin Vera Jourova haben den am Donnerstag in Luxemburg abgehaltenen Justizrat als "sehr produktiv" bezeichnet. So sei eine strengere Richtlinie gegen Geldwäsche beschlossen worden und der Rat hätte sich auf einen Standpunkt zur Insolvenzrichtlinie geeinigt. Nur bei der EU-Grundrechtecharta habe sich Polen einem Beschluss verweigert, sagte Moser.