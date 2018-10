Mindestens 17 Tote nach Erdrutschen in Uganda

Bei Erdrutschen in Uganda sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Heftiger Regen hatte demnach Schlamm und Felsbrocken an einem Hang eines Hügels nahe Mount Elgon im Osten des Landes ins Rutschen gebracht. Etliche Häuser in dem Ort Bukalasi seien verschüttet worden.