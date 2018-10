64-Jähriger bei Arbeitsunfall von Eisenstangen durchbohrt

Ein 64-jähriger Österreicher hat am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, fielen mehrere hundert Kilogramm schwere Betonelemente auf den Mann. Mehrere Bewährungseisen, die aus den Elementen herausragten, durchbohrten dabei seinen Oberkörper.