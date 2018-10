Große Suchaktion nach abgängiger 91-Jähriger in Oberkärnten

In Raum Spittal an der Drau wird seit Dienstagnachmittag nach einer vermissten 91-jährigen Frau gesucht, die zuletzt in einem vor dem Schulzentrum der Oberkärntner Stadt geparkten Auto gesehen wurde. An der Suchaktion rund um die Stadt waren 91 Personen mit 28 Suchhunden sowie zwei Polizeihubschrauber beteiligt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwochabend mit.