Erneut Erdbeben in Indonesien

Indonesien ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoß der Stärke 6,0 erschütterte am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) die Inseln Java und Bali, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Zentrum lag demnach in der Balisee rund 40 Kilometer vor der Ostküste von Java in etwa zehn Kilometern Tiefe.