Über 50 Tote bei Kämpfen von Tschads Militär mit Boko Haram

Bei einem Gefecht mit Kämpfern der islamistischen Terrororganisation Boko Haram sind nach Angaben der tschadischen Streitkräfte acht Soldaten und 48 Angreifer getötet worden. Elf weitere Soldaten seien verwundet worden, erklärte Militärsprecher Azem Bermendoa Agouna am Mittwoch. Boko Haram griff demnach in den frühen Morgenstunden einen Militärstützpunkt im Ort Kaiga Kindji an.