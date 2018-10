"Retter" von Lesbos gestorben

Der als Retter Tausender Migranten in der Ostägäis bekannt gewordene griechische Oberleutnant zur See Kyriakos Papadopoulos ist tot. Papadopoulos sei im Alter von 44 Jahren einem Herzinfarkt erlegen, teilte die griechische Küstenwache am Mittwoch mit.