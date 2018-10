Van der Bellen: Brauchen keine "freiwillige Verzwergung"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der deutsche Staatschef Frank-Walter Steinmeier und der slowakische Präsident Andrej Kiska haben sich am Dienstag ausgesprochen, in der EU an gemeinsamen Lösungen für globale Herausforderungen zu arbeiten. "Das Letzte, was wir brauchen, ist eine freiwillige Verzwergung", sagte Van der Bellen an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien.