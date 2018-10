"Amtsarzt" wollte Kind einer Kärntner Mutter untersuchen

Seltsamen Besuch hatte eine 26-Jährige am Dienstag in Kärnten von einem angeblichen Amtsarzt in Begleitung eines offenbar falschen Polizisten: Die Männer läuteten an ihrer Wohnungstür. Der "Mediziner" mit Arzttasche und Ausweis sagte, er komme vom Jugendamt der BH St.Veit/Glan und soll die einjährige Tochter auf Verletzungen untersuchen. Als die Frau Verdacht schöpfte, flüchtete das Duo.