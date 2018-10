Breiter Protest gegen Werbung auf Sydneys Opera House

Werbung für ein Pferderennen am weltbekannten Opernhaus in Sydney hat in Australien für heftige Proteste gesorgt. Am Dienstagabend erschien die Werbung für den Everest Cup auf den Segeln des Wahrzeichens von Sydney. Demonstranten protestierten mit Fackeln und anderen Lichtern dagegen.