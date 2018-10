Transsibirische Eisenbahn nach Brückeneinsturz blockiert

Die Transsibirische Eisenbahn in Russland ist nach dem Einsturz einer Straßenbrücke im Fernen Osten blockiert. Eine zweispurige Brücke in der Stadt Swobodny brach am Dienstag unter einem Lastwagen zusammen, wie die Verwaltung des Amurgebietes mitteilte. Außer dem Fahrer des mit Sand beladenen Lasters wurde niemand verletzt.