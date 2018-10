250.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan seit Jahresanfang

In Afghanistan sind seit Jahresanfang fast 250.000 Menschen innerhalb des Landes vor Kämpfen und Gefechten aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Laut einem Bericht der UNO-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) sind allein in der vergangenen Woche mehr als 28.400 Menschen heimatlos geworden - vor allem wegen schwerer Gefechte in drei Bezirken der nördlichen Provinz Tachar.