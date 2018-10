Ein Toter und zwei Verletzte nach Schüssen in Toulouse

Ein 35-jähriger Mann ist in einer Bar im südfranzösischen Toulouse erschossen worden. Zwei weitere Menschen wurden am Montag bei der Attacke in einem Problemviertel der Stadt verletzt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Staatsanwaltschaft und Feuerwehr meldete.