"ZiB"-Moderator Rafreider: "Vorwürfe gegen mich sind falsch"

Der "ZiB"-Moderator Roman Rafreider hat Montagnachmittag die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen seine Freundin in einer "Erklärung für die Presse" zurückgewiesen. "Ich weise alle Medien und auch die User in Sozialen Medien nachdrücklich darauf hin, dass die Berichterstattung in der 'Kronen Zeitung' in dieser Form nicht stimmt", schreibt Rafreider.