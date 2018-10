Kim Jong-un sieht Fortschritte in Gesprächen mit USA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sieht Fortschritte in den Gesprächen mit den USA und hofft auf ein baldiges, zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Details sollen auf der Ebene von Regierungsbeamten ausgehandelt werden, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag den Machthaber von seinen Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Vortag in Pjöngjang.

© APA (AFP)

Kim zeigte sich überzeugt, dass "früher oder später" ein "gutes Programm" für das zweite Treffen vorliegen werde. Der US-Außenminister Pompeo unterrichtete am Sonntag in Seoul Südkoreas Präsidenten Moon Jae-un und wollte am Montag nach Peking weiterreisen, um auch die chinesische Regierung über seine "guten, produktiven Gespräche" in Pjöngjang zu informieren. Dabei hat Kim nach Angaben des US-Außenministeriums auch ausländische Inspekteure zum Atomtestgelände Punggye-Ri eingeladen, um zu überprüfen, dass das Gelände im Mai wirklich "unumkehrbar unbrauchbar" gemacht worden ist.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping plant indessen nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in bald einen Besuch in Nordkorea. Auch werde Kim Jong-un nach Russland reisen, sagte Moon nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag auf einer Sitzung seines Kabinetts in Seoul. Südkoreas Präsident sah auch die Möglichkeit eines Gipfels zwischen Nordkorea und Japan. Termine oder andere Details der diplomatischen Aktivitäten nannte Moon nicht.