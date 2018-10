Europarat verleiht den Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats verleiht am Montag zum sechsten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert für den Vaclav-Havel-Preis sind Rosa Maria Paya, die sich für einen demokratischen Wandel in Kuba einsetzt, der in Bahrain inhaftierte Menschenrechtsanwalt Anwalt Nabil Rajab sowie der ebenfalls inhaftierten Leiter der tschetschenischen Organisation Memorial, Ojub Titijew.