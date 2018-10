20 Menschen bei Verkehrsunfall in den USA getötet

Bei einem katastrophalen Verkehrsunfall sind in den USA 20 Menschen getötet worden. Eine "Stretch Limo" - eine auf mehrere Meter verlängerte Luxuslimousine - stieß nach Behördenangaben vom Sonntag im Staat New York mit einem anderen Auto zusammen und raste dann in eine Gruppe von Passanten vor einem Ladengeschäft. Augenzeugen berichteten von einem Bild des Schreckens.