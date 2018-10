Unfall mit Hochzeits-Limousine - Mehrere Tote

Beim Zusammenprall eines Autos mit einer voll besetzten Hochzeits-Limousine sind bei Schoharie im US-Staat New York mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Fahrzeuge am Samstag an einer Kreuzung zusammengestoßen.