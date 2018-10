"Haus der Musik" in Innsbruck offiziell eröffnet

In Innsbruck ist am Samstag das 62,7 Millionen Euro schwere "Haus der Musik" neben dem Landestheater mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Nach dreijähriger Bauzeit finden in der neuen Kulturstätte unter anderem die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, der Tiroler Volksmusikverein oder das Institut für Musikwissenschaft eine neue Heimat.