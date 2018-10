Festnahmen in Türkei wegen vermuteter PKK-Verbindungen

Bei landesweiten Razzien in der Türkei sind nach offiziellen Angaben 88 Menschen wegen vermuteter Beziehungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK festgenommen worden. Ziel des Einsatzes in sieben Provinzen sei es gewesen, Anschläge zu verhindern, teilte das Innenministerium am Freitag mit.