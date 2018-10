Nachlass von Schriftsteller Octavio Paz bleibt in Mexiko

Der Nachlass des mexikanischen Literatur-Nobelpreisträgers Octavio Paz ist in seinem Heimatland zum "künstlerischen Denkmal" erklärt worden. Damit werde sichergestellt, dass sein Werk in Mexiko erhalten bleibe, teilte Kultusministerin Maria Cristina Garcia am Freitag mit.