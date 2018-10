Mehrheit für Kavanaugh im US-Senat scheint sicher

Die Ernennung des umstrittenen Juristen Brett Kavanaugh zum Richter am Supreme Court scheint gesichert. Zwei Wackelkandidaten kündigten am Freitag an, bei der für Samstagnachmittag (ab 21.30 Uhr MESZ) angesetzten Abstimmung im US-Senat für Kavanaugh zu votieren. Damit hat sich die nötige Mehrheit von 51 Senatoren öffentlich für den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump ausgesprochen.