22 Festnahmen nach Angriff auf Büro von SOS Mediterranee

Nach einem Angriff einer rechtsorientierten Gruppe auf das Marseiller Büro der Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat die Polizei 22 Menschen vorläufig festgenommen. Wie der Regionalsender France Bleu am Freitag weiter berichtete, gehören die Angreifer zur rechtsextremen Gruppe "Generation identitaire".

Polizeikreise in der südfranzösischen Hafenstadt bestätigten der Deutschen Presse-Agentur den Überfall. Einen Ableger der "Identitären" gibt es auch in Österreich.

Wie die Hilfsorganisation via Twitter mitteilte, sind die Beschäftigten wohlbehalten, stehen aber unter Schock. Das Rettungsschiff "Aquarius 2" von SOS Mediterranee war am Donnerstag in Marseille angekommen. Es sucht weiter nach einem neuen Flaggenstaat. Panama hatte angekündigt, das Schiff aus seinem Schifffahrtsregister zu streichen und ihm somit die Flagge zu entziehen.