Rückendeckung für Fans mit Kickl-Plakat von Tiroler AK-Chef

Der Präsident der Tiroler Arbeiterkammer (AK), Erwin Zangerl, hat jenen beiden Fans, die sich am Sonntag bei der Rad-WM am Eingang zur "Höttinger Höll" mit einem Plakat mit dem Schriftzug "Kickl ride to Höll" postiert hatten, nun Unterstützung angeboten. Via Facebook lud Zangerl die beiden ein, sich bei ihm zu melden, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Freitagsausgabe.