EU-Unterhändler sehen Brexit-Abkommen "sehr nahe"

Ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien über die Modalitäten des Brexits ist nach Einschätzung der EU-Unterhändler in greifbare Nähe gerückt. Bei einer Unterrichtung von Diplomaten der Mitgliedstaaten hätten die Unterhändler am Donnerstag erklärt, man sei einem Brexit-Abkommen "sehr nahe", sagten zwei Teilnehmer des Treffens am Freitag in Brüssel.