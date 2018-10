Mehr als 1.550 Tote bei Naturkatastrophen in Indonesien

Die Zahl der Todesopfer von Erdbeben und Tsunami in Indonesien ist noch einmal deutlich auf 1.558 gestiegen. Die Zahl könnte jedoch noch um mehr als 1.000 steigen. In der Stadt Palu seien im Ortsteil Balaroa nach den Beben rund 1.000 Häuser in eine Art Erdloch gefallen, sagte der Sprecher des nationalen Rettungsdienstes, Yusuf Latief, am Freitag.

© APA (AFP)

113 Menschen waren offiziell vermisst gemeldet und 152 wurden noch unter den Trümmern vermutet. In zwei Teilen der 350.000-Einwohner-Hafenstadt Palu hatte sich der Boden nach den Erdbeben in einen weichen Brei verwandelt - ein Phänomen, das als Bodenverflüssigung bekannt ist.

Unter den Bewohnern Sulawesis hat sich Wut breitgemacht - für viele reagieren die indonesischen Behörden zu langsam auf die Katastrophe. Indonesien nimmt nach Angaben des Katastrophenschutzes ausländische Hilfe nur in Form von Lufttransport, Zelten, Wasseraufbereitungsanlagen, Generatoren und medizinischer Unterstützung an.

Auch die in die Krisenregion entsandte österreichische Caritas-Katastrophenhelferin Miriam Ebner warnt vor den Zuständen vor Ort. Ob Trinkwasser, Benzin, medizinische Hilfe, Lebensmittel oder Hygieneartikel, "es fehlt an allem", berichtete sie am Freitag im Interview mit der Nachrichtenagentur "Kathpress".

Das Ausmaß der Katastrophe sei größer als zunächst angenommen. 200.000 Menschen bräuchten akut Hilfe, 60.000 seien derzeit in Evakuierungszentren untergebracht, schilderte Ebner. Betroffen sind vor allem das etwa zwei Stunden von der südsulawesischen Provinzhauptstadt Makassar entfernte Palu und die rundum liegenden Dörfer. Nach wie vor seien einige Dörfer von der Versorgung abgeschnitten, berichtete Ebner. Die zerstörte Infrastruktur mache die Hilfsarbeit vor Ort schwierig. Es gehe derzeit vor allem um das Organisieren und Koordinieren von lebensnotwendiger Hilfe, erklärte die Caritas-Helferin.

Auch das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) entsandte die Trinkwasser- und Hygieneexpertin Lidwina Dox in das Krisengebiet. Dox ist Teil eines internationalen Teams, das gemeinsam mit Helfern des Indonesischen Roten Kreuzes die Trinkwasserversorgung wiederherstellen soll. Dox nimmt seit fast 20 Jahren an internationalen Hilfseinsätzen teil und war auch nach dem Tsunami 2004 im indonesischen Banda Aceh. Zuletzt war sie als Rotkreuz-Delegierte im größten Flüchtlingscamp der Welt in Bangladesch. Die 45-jährige Österreicherin lebte längere Zeit in Lombok und spricht fließend Indonesisch.