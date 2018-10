Südkoreas Ex-Präsident Lee zu 15 Jahren Haft verurteilt

Der frühere koreanische Präsident Lee Myung-bak ist wegen Korruption und anderer Vergehen zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Das Bezirksgericht in Seoul verhängte gegen den 76-Jährigen zudem eine Geldstrafe in Millionenhöhe, wie der südkoreanische Rundfunksender KBS am Freitag berichtete.