Universität Graz hat Rektorposten neu ausgeschrieben

Die Universität Graz hat die Rektorfunktion neu ausgeschrieben. Wie bereits länger bekannt, will die amtierende Rektorin Christa Neuper ihrer aktuell zweiten keine weitere Funktionsperiode folgen lassen, ihre Amtszeit läuft im Herbst 2019 aus. Der Ausschreibungstext wurde bereits am Mittwoch im Mitteilungsblatt der Universität veröffentlicht, wie die Universität der APA mitteilte.

Christa Neuper (geb. 1958) stand seit 2010 als Rektorin an der Spitze der Uni Graz- als erste Frau in dieser Funktion. Nach zwei Amtsperioden gibt Neuper die Führung der größten Universität der Steiermark mit Ende September 2019 ab. Interessenten am vakant werdenden Rektorposten haben bis zum 28. November 2018 Zeit, sich zu bewerben.

Laut der Pressestelle der Universität könnte es voraussichtlich zu Beginn kommenden Jahres zu einem öffentlichen Hearing kommen. Auf Basis der Präsentationen wird die Findungskommission dem Senat drei Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Aus dem endgültigen Dreier-Vorschlag des Senats soll nach den Plänen der Uni Graz im Frühjahr 2019 der künftige Rektor oder die Rektorin gewählt werden. Die neue Funktionsperiode beginnt mit 1. Oktober 2019.

Die Universität Graz wurde 1585 gründet, ist damit Österreichs zweitälteste Universität und eine der größten des Landes. Sie führt sechs Fakultäten mit insgesamt rund 32.500 Studierenden und 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die rund 120 Studien ziehen jährlich etwa 4.900 Studienanfänger an und bringen pro Jahr an die 3.300 Absolventen hervor.