Mazedonien: Oppositionspolitiker Bogojeski wurde entamtet

Das mazedonische Namensreferendum am Sonntag hat bei der führenden Oppositionskraft, der VMRO-DPMNE, die sich einer Änderung des Landesnamens widersetzt, zu ersten Personalveränderungen geführt. Laut Medienberichten in Skopje vom Donnerstag wurde der stellvertretende VMRO-DPMNE-Generalsekretär Petar Bogojeski am Mittwochabend seines Amtes enthoben.