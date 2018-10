Radioaktiver Müll bei Entsorgungsstelle abgegeben

Bei einer Altstoffsammelstelle in Klagenfurt ist offenbar radioaktives Material entsorgt worden. Wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, hatte eine Entsorgungsfirma in der Früh einen Container bei der Sammelstelle abgeholt und im Betrieb routinemäßig überprüft - dabei habe man die Strahlung festgestellt.