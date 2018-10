Seltene Whiskyflasche für fast eine Million Euro versteigert

Eine höchst seltene Whiskyflasche hat bei einer Auktion in Schottland mit umgerechnet knapp einer Million Euro einen Rekordpreis erzielt. Die 60 Jahre alte Flasche Macallan Valerio Adami 1926 wurde am Mittwoch bei der Versteigerung in Edinburgh für 848.750 Pfund (947.000 Euro) verkauft. Eine Flasche aus demselben Fass war im Mai in Hongkong für rund 814.000 Pfund verkauft worden.