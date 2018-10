Zivilschutz-Probealarm an diesem Samstag

An diesem Samstag wird der jährliche Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt werden. Dies dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen und soll die Bevölkerung mit diesen Signalen vertraut machen, so das Innenministerium am Mittwoch.