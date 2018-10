Dreieinhalb Jahre Haft für Wiener Ex-Anwalt

Facebook

Der Angeklagte gab dieses Wissen weiter. Am 9. Oktober schauten die Diebe neuerlich vorbei, nachdem der Anwalt die 78-Jährige wiederum außer Haus gelockt hatte, nahmen das Gold an sich und setzen sich damit in ihre Heimat ab.

Der Anwalt und die um 36 Jahre ältere Dame hatten sich zufällig in einem Bus von Dresden nach Wien kennengelernt, nachdem beide eine Aufführung an der Semperoper besucht hatten. Sie tauschten sich angeregt über die "Lohengrin"-Inszenierung mit Anna Netrebko in der Rolle der Elsa aus, die 78-Jährige berichtete in weiterer Folge dem Anwalt von Opern-Stars der 1960er-Jahre, mit denen sie persönlich bekannt war. Der 42-Jährige war begeistert, wie er dem Gericht schilderte: "Ich bin opera fanatic. Das ist mein Leben."

In weiterer Folge entwickelte sich aus der gemeinsamen Leidenschaft eine Freundschaft. Der Anwalt und die ältere Dame reisten gemeinsam zu Opern-Inszenierungen nach London und München. Dass er am Ende ihr Vertrauen missbrauchte und dafür sorgte, dass Einbrecher ihr Gold wegnahmen, hat die 78-Jährige bis heute nicht verwunden, wie sie im Zeugenstand offenbarte: "Ich habe ihn in erster Linie als vertrauenswürdig gesehen. Ich war immer ein ehrlicher Freund." Ihren erlittenen seelischen Schaden könne man nicht gutmachen: "Ich kann überhaupt keine Ruhe mehr finden. Mein Leben ist zerbrochen." Nachts schaue sie ganze Zeit auf die Eingangstür, sobald sie in ihrer Wohnung ein Geräusch höre, "schrecke ich auf", erklärte die 78-Jährige.