Chemie-Nobelpreis wird vergeben

Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie werden am Mittwoch, von der Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist heuer mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung zu gleichen Teilen an den Schweizer Jacques Dubochet, den in Deutschland geborenen US-Forscher Joachim Frank und den Briten Richard Henderson für ihre Beiträge zur Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.