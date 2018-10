NATO erwartet 45.000 Soldaten zu Großmanöver in Norwegen

Die NATO erwartet zu ihrem größten Manöver seit Ende des Kalten Krieges rund 45.000 Soldaten. Bei der Ende Oktober in Norwegen beginnenden Übung "Trident Juncture" solle die Antwort des Militärbündnisses auf einen bewaffneten Angriff gegen einen Mitgliedstaat simuliert werden, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel.